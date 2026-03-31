Due donne sono state fotografate mentre si trovavano in una piscina, entrambe senza abbigliamento. Le immagini sono state pubblicate online e mostrano chiaramente i due soggetti in atteggiamenti di nudità all’interno della vasca. Nessun dettaglio aggiuntivo su data, luogo o circostanze è stato fornito nelle fonti disponibili.

Elodie e Franceska Nuredini nuovamente insieme. Le due si sono fatte immortalare all'interno di una piscina. Su Instagram, infatti, la cantante ha mostrato alcuni frammenti delle sue settimane recenti. Tra questi, le immagini che la ritraggono nuda in piscina insieme alla ballerina con cui sembra fare coppia fissa da tempo. Nonostante non ci sia mai stata una conferma ufficiale, da mesi si rincorrono voci su una relazione tra la cantante e la ballerina, iniziata tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46964578 Secondo le ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato durante una vacanza in Thailandia con il corpo di ballo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elodie e Franceska nude in piscina: immortalate così

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