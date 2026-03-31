La terza edizione dell’Elly Fanchini Day si è svolta domenica al Tonale, coinvolgendo atleti e appassionati in un evento dedicato alla memoria della sciatrice scomparsa tre anni fa. Tra i partecipanti figurano anche le sciatrici Federica Brignone e Sofia Goggia, che hanno preso parte alle attività sportive e alle iniziative di solidarietà organizzate in questa occasione.

La terza edizione dell’Elly Fanchini Day ha portato domenica al Tonale una grande manifestazione di sport e solidarietà nel ricordo di Elena Fanchini, la sciatrice azzurra scomparsa tre anni fa. Fanchini era di Solato di Piancamuno e si è formata sportivamente tra Montecampione e la Val Palot, approdando poi alla Nazionale e ai palcoscenici internazionali. L’evento, promosso dalle sorelle Nadia e Sabrina Fanchini con Dh Lions, ha richiamato 660 atleti e più di mille tra familiari e tifosi, che hanno riempito parterre e spalti. Sulle nevi del comprensorio Pontedilegno-Tonale si sono schierati soprattutto bambini e ragazzi tra sfide e divertimento, nel ricordo di un’atleta, figlia, sorella, moglie e amica amatissima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elly Fanchini Day. Anche Brignone e Goggia tra sport e solidarietà

Articoli correlati

Elly Fanchini Day al Passo Tonale: l’emozione delle sorelle, l’omaggio di Brignone e Goggia e di tanti appassionatiPasso del Tonale, 29 marzo 2026 – Deborah Compagnoni, Federica Brignone, Sofia Goggia e poi tanta gente comune.

Elly Fanchini Day, è già sold out la terza edizione dell’evento in ricordo della sciatriceBrescia, 3 marzo 2026 – Torna anche quest’anno l’Elly Fanchini Day, evento nato nel ricordo di Elena Fanchini – la sciatrice camuna scomparsa l’8...

Roma in corsa: il 21 marzo la 5 km tra storia, sport e solidarietà per tutti, anche con i cani.Roma si prepara ad accogliere un evento che unisce la passione per la corsa, la scoperta della città e l’impegno sociale: l’Acea Water Fun Run –...