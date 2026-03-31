Edilizia scolastica | nuovi investimenti per Rodari e Malpeli

Sono stati annunciati nuovi investimenti nell’ambito del programma “Scuole sicure e sostenibili”, che coinvolge interventi di adeguamento sismico, miglioramenti energetici e riqualificazione degli edifici scolastici cittadini. I lavori riguardano le strutture delle scuole Rodari e Malpeli, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza degli ambienti. Gli interventi fanno parte di un piano pluriennale avviato dall’amministrazione comunale.

Francesco De Vanna, assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità. "Negli ultimi anni il lavoro si è concentrato su una programmazione progressiva degli interventi" Proseguono gli interventi previsti nell’ambito del programma “Scuole sicure e sostenibili”, il piano pluriennale avviato per l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico e la riqualificazione complessiva degli edifici scolastici cittadini. In questo contesto si inseriscono i nuovi interventi approvati dalla Giunta comunale che riguardano la Scuola Rodari nel quartiere Montanara e la Scuola Malpeli di Baganzola nel quartiere Golese. Per quanto riguarda la scuola Rodari, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’adeguamento normativo della palestra e degli spogliatoi, per un investimento complessivo di 1,2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Edilizia scolastica: nuovi investimenti per Rodari e Malpeli Articoli correlati ’Zona scolastica’ alla primaria RodariA Fiumicino, frazione di Savignano, da oggi scatta la ’zona scolastica’ nell’area circostante la primaria Gianni Rodari. Alla primaria “Rodari” di Bergamo nasce la prima colonia felina scolasticaSebbene sul territorio nazionale siano diffuse numerose colonie feline, risultano ancora rari i casi di colonie formalmente riconosciute e... Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Edilizia scolastica: Amirante, Auditorium Pujati a servizio città; Nuovi spazi all’Istituto Olivetti-Callegari di Ravenna; Via libera all’ampliamento del liceo Vico: 4 nuove aule; A Città di Castello riparte il cantiere della scuola -. Scuole superiori, la Provincia: «500mila euro di nuovi investimenti a Vittorio Veneto»Venerdì 27 marzo il presidente Marco Donadel ha fatto visita agli istituti: Flaminio, Munari, Beltrame e Città della Vittoria. Tra i cantieri in programma: l’antincendio nella succursale del Flaminio ... trevisotoday.it Edilizia scolastica: Amirante, Auditorium "Pujati" a servizio città - facebook.com facebook #NoiSiamoLeScuole: questa settimana è dedicato a due interventi di edilizia scolastica ad Ascoli Piceno: la demolizione e ricostruzione della Primaria “Falcone e Borsellino” e la nuova mensa della Primaria della frazione Villa Sant’Antonio. mim.gov.it/we x.com