Eddy Brock in concerto a Catania

Da cataniatoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 aprile 2026, alle 21, si terrà un concerto dal vivo presso l'Ecs Dogana in via Cardinale Dusmet 4, a Catania. L'evento prevede la partecipazione dell'artista Eddy Brock e si svolgerà nella struttura situata nel centro della città. L'ingresso è previsto a partire dalla sera stessa, con inizio dello spettacolo alle 21.

Sabato 4 aprile 2026, a partire dalle ore 21.00, appuntamento all'Ecs Dogana di Via Cardinale Dusmet 4 per il concerto dal vivo di Eddy Brock. Per acquistare i biglietti è possibile cliccare sul seguente link. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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