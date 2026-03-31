Ecco le tradizioni culinarie pugliesi della Settimana Santa
Durante la Settimana Santa in Puglia vengono rispettate diverse tradizioni culinarie. Tra queste, spicca la preparazione della Scarcella, un dolce tipico della regione, conosciuto anche come Squarcella o Scariella. Questa specialità fa parte delle ricette tradizionali pasquali e viene realizzata secondo ricette tramandate nel tempo. La tradizione gastronomica pugliese si caratterizza per l’uso di ingredienti e metodi specifici legati alle festività religiose.
Ogni regione italiana ha le sue ricette tipiche per le festività: la Scarcella, detta talvolta anche Squarcella o Scariella, rappresenta uno dei dolci tipici della tradizione pasquale pugliese. Si tratta di una sorta di grosso biscotto di forma variabile e ricoperto da una golosa glassa. Il termine “scarcella” significa, in dialetto, ciambella, e nella sua versione più classica questo dolce è caratterizzato da una forma circolare. Secondo la tradizione, infatti, questa forma porta fortuna e richiama alla rinascita della vita dopo l’inverno; per questo motivo, simboleggia anche la sconfitta della morte che la Pasqua rappresenta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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