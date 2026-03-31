Durante la Settimana Santa in Puglia vengono rispettate diverse tradizioni culinarie. Tra queste, spicca la preparazione della Scarcella, un dolce tipico della regione, conosciuto anche come Squarcella o Scariella. Questa specialità fa parte delle ricette tradizionali pasquali e viene realizzata secondo ricette tramandate nel tempo. La tradizione gastronomica pugliese si caratterizza per l’uso di ingredienti e metodi specifici legati alle festività religiose.

Ogni regione italiana ha le sue ricette tipiche per le festività: la Scarcella, detta talvolta anche Squarcella o Scariella, rappresenta uno dei dolci tipici della tradizione pasquale pugliese. Si tratta di una sorta di grosso biscotto di forma variabile e ricoperto da una golosa glassa. Il termine “scarcella” significa, in dialetto, ciambella, e nella sua versione più classica questo dolce è caratterizzato da una forma circolare. Secondo la tradizione, infatti, questa forma porta fortuna e richiama alla rinascita della vita dopo l’inverno; per questo motivo, simboleggia anche la sconfitta della morte che la Pasqua rappresenta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ecco le tradizioni culinarie pugliesi della Settimana Santa

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