Un tecnico ha espresso fiducia al suo amico, affermando che il team K-Sport Montecchio ha possibilità di vincere il campionato, nonostante le eventuali sfortuna o maledizioni. La conversazione si è svolta tra un allenatore e un ex compagno di squadra, ora coinvolto nel mondo del calcio, con il tecnico che ha dichiarato con convinzione la propria previsione sulla posizione in classifica della squadra.

L’amico Peppe Magi, che è stato mio compagno di squadra alla Vigor Senigallia, mi maledirà e toccherà ferro cento volte ma secondo me il K-Sport Montecchio ha in mano il campionato. Certo, pesa il ricordo dello scorso anno ma ora il Montecchio è più solido, ha maturato un’esperienza significativa, macina gioco e vittorie e ha dalla sua morale e classifica: 4 punti di vantaggio a 3 giornate dalla fine non sono pochi". Gianluca Fenucci, esperto allenatore che ha guidato per 13 anni squadre di Eccellenza e che il campionato lo ha vinto con la Jesina nel 2010, fa le carte al torneo che é fermo per due domeniche prima di riprendere col rush finale il 12 aprile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza, il tecnico Fenucci all’amico Magi della K Sport. "Caro Beppe, magari tocca ferro. Ma ti dico che arriverai primo»

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