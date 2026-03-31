Eccellenza Frenata Comacchiese Mesola recupera sabato

La partita tra Comacchiese e Santarcangelo si conclude con una sconfitta per la squadra locale, che senza punte di ruolo subisce una pesante perdita in uno scontro diretto. La gara si svolge sabato e lascia i rossoblù a bocca asciutta, con l’esito che potrebbe influenzare la posizione in classifica e il morale della squadra.

In pratica senza punte di ruolo, la Comacchiese ancora una volta rimane a bocca asciutta e subisce una pesante sconfitta per mano del Santarcangelo in uno scontro diretto che può far male alla classifica e al morale dei rossoblù. Fatali i dieci minuti finali del primo tempo, nei quali la formazione di mister Candeloro subisce due reti che i romagnoli amministrano poi nella ripresa, riuscendo a respingere i tentativi dei padroni di casa. Il Santarcangelo conquista così tre punti fondamentali per la corsa alla salvezza su un campo difficile e davanti ad una splendida cornice di pubblico. Per la Comacchiese si tratta invece di un brutto passo falso, e il contemporaneo successo dell’Osteria Grande sulla Sampierana spinge i lagunari di nuovo in zona playout a quattro giornate dalla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Frenata Comacchiese . Mesola recupera sabato Articoli correlati L’anticipo. Derby tra Mesola e Comacchiese nell’antipasto del girone BÈ il giorno del derby: alle 15 al centro sportivo Duo di Mesola i padroni di casa guidati da mister Forlani ospitano la Comacchiese nell’anticipo... Le altre partite. Comacchiese in trasferta a Russi. Mesola a Faenza per una reazioneSi recupera il turno dell’Epifania rinviato per maltempo questa sera in Eccellenza.