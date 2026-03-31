Eav Linea 10 della Metro | gara da 270 mln per project management e direzione lavori

È stata avviata una gara d’appalto da 270 milioni di euro per il servizio di project management consulting e la direzione dei lavori relativi alla prima fase della Linea 10 della metropolitana. La procedura coinvolge diverse aziende specializzate e riguarda l’intera gestione delle attività di supervisione e coordinamento durante l’esecuzione dei lavori. La gara rappresenta un passo importante per l’avanzamento del progetto infrastrutturale.

Parte la gara per il servizio di project management consulting e per la direzione dei lavori della prima fase della Linea 10 della Metropolitana. A comunicarlo è l’ Ente autonomo volturno (Eav). La procedura riguarda anche la gestione operativa degli interventi relativi alla fase iniziale del progetto. Il primo tratto: Afragola-Casoria La Linea 10 prevede una prima fase funzionale transitoria, denominata fase 1A, che interessa il tratto compreso tra Afragola Centro e Casoria Centro–Di Vittorio. Per questa prima fase l’importo a base di gara è di circa 119 milioni di euro. Valore complessivo fino a 270 milioni Il valore dell’intervento potrebbe crescere sensibilmente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Linea 10 della Metro, ad Afragola in 20 minuti. Webuild, investimento di 600 mln, firmato il contrattoÈ stato firmato oggi il contratto per l’avvio della progettazione e la successiva realizzazione di una prima tratta del Lotto 1 della nuova Linea 10... Nuova Metro Linea 10 Napoli-Afragola senza conducente, ok ai lavori del primo lottoVia libera alla costruzione del primo lotto della nuova metro Linea 10 di Napoli da Secondigliano ad Afragola. Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Linea 10 Metropolitana di Napoli; Linea 10 della metropolitana, si firma il contratto del primo lotto di collegamento con la stazione di Afragola; Webuild firma contratto per nuova Linea 10 della metropolitana di Napoli; Napoli, firmato il contratto per Linea 10 della metropolitana verso Afragola AV. Eav, per Pasqua servizi pomeridiani su Napoli-Sorrento della Vesuviana e sulla CumanaServizio regolare nel pomeriggio e nella serata del giorno di Pasqua sulla linea Napoli-Sorrento della Circumvesuviana e lungo la Cumana. (ANSA) ... ansa.it Linea 10, via alla gara per il project management consulting. Eav: procedura riguarda anche direzione dei lavori relativi a prima fase #ANSA x.com EAV Linee Vesuviane – Interruzione tratta Scafati - Poggiomarino Causa problemi tecnici la circolazione ferroviaria è temporaneamente interrotta tra le stazioni di Scafati e Poggiomarino. Sono stati istituiti bus sostitutivi sulla tratta interrotta. Seguiranno facebook