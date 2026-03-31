Easter Village a Imola | Fabrizio Corona special guest

Dal 3 al 5 aprile si terrà a Imola la seconda edizione di Easter Village, un evento all'aperto che prevede musica dal vivo, stand gastronomici e attività per bambini e adulti. Tra gli ospiti presenti ci sarà anche Fabrizio Corona, che parteciperà a incontri e momenti dedicati ai visitatori. L'evento si svolge nel centro della città, coinvolgendo diverse aree pubbliche.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Dal 3 al 5 aprile torna Easter Village, tre Giorni all’aperto tra musica, cibo e attività pensate per tutte le età. Il Villaggio prende vita negli spazi di Acque Minerali Discoteca, immersi nel verde del parco.durante la giornata l’atmosfera è rilassata, con famiglie, giochi e food truck. la sera il ritmo cambia e iniziano Dj Set E Live. Food truck areaUna selezione di food truck con proposte diverse tra street food, piatti della tradizione e cucina creativa. Ogni stand propone il proprio menù, così ognuno può scegliere cosa mangiare e godersi il parco con calma. Family VillageSabato e domenica, dalle 16. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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