A partire da aprile 2026, tutte le console PlayStation 5 avranno un aumento di prezzo di 100 euro, secondo un annuncio ufficiale di Sony. La società giapponese ha comunicato questa modifica senza specificare le ragioni di questa decisione. L'incremento riguarda tutti i modelli della console e sarà applicato in diversi mercati.

L’annuncio è ufficiale e arriva proprio dalla società giapponese Sony: tutte le console PlayStation 5 subiranno ad aprile 2026 un aumento di 100 euro. Un duro colpo per gli acquirenti, soprattutto per coloro che speravano (come accade a distanza di anni dall’uscita) un abbassamento dei prezzi. L’azienda aveva accennato la notizia, nonostante ciò non è stata presa di buon grado da molti. Pare, infatti, che Sony avesse «tranquillizzato» le persone sostenendo di poter attuare delle strategie volte a garantire una stabilità dei prezzi almeno per l’attuale anno fiscale. Ora che la promessa non è stata mantenuta, qual è la ragione che ha causato questo innalzamento? Perché l’aumento dei prezzi della PlayStation 5 ha generato tanto malcontento?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È ufficiale: Sony annuncia l’aumento dei prezzi della PlayStation5, ma qual è il motivo?

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