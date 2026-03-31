Durante un primo appuntamento, molte persone si trovano a dover affrontare l’imbarazzo legato alle domande da porre o al timore di non riceverne nessuna dall’altra parte. Un sondaggio recente condotto da una piattaforma di incontri ha rilevato che l’ansia di comunicare si combina con la difficoltà di stabilire un dialogo fluido, evidenziando come i social media abbiano influito sulla spontaneità delle interazioni faccia a faccia.

I social hanno messo in difficoltà la comunicazione reale? A quanto pare sì. Soprattutto in amore. Secondo un recente sondaggio condotto da Hinge, sembrerebbe infatti che, all’ansia tipica del primo appuntamento, si aggiunge anche il non saper cosa dire e come relazionarsi con l’altra persona. Solo imbarazzo? Non esattamente. Il problema di fondo, infatti, è soprattutto la paura di risultare indelicati, sconvenienti, troppo interessati o, per dirla con un termine tanto di moda ultimamente, “cringe”. Cosa sta succedendo? Primo appuntamento: 8 luoghi per colpire nel segno X Leggi anche › Primo appuntamento: il gioco delle domande per conoscersi meglio Primo appuntamento, la paura di fare domande sta dilagando. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - E se facciamo troppe domande? O troppo poche? E se l'altra non ci chiede niente? Il primo appuntamento e l'imbarazzo delle domande

Articoli correlati

Se il tuo cane potesse risponderti e avessi solo tre domande a tua disposizione, cosa gli chiederesti?Il cane che vive con noi è il diretto osservatore dei momenti più intimi della nostra esistenza e chiunque abbia accanto un compagno canino si sarà...

Leggi anche: Biasin non ci sta: “Imbarazzo se l’Inter perde il campionato? Negli ultimi 5 anni…”

Leggi anche: Giorgia Meloni contro Vannacci: «Se Salvini non se ne occupa lo facciamo noi»

I stopped seeking the CEO's attention,left with smile, but he cried!#chinesedrama