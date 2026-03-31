È il giorno di Bosnia Erzegovina-Italia

Stasera alle 20:45 si gioca Bosnia Erzegovina-Italia, una partita valida per le qualificazioni internazionali. La squadra italiana affronta la trasferta a Zenica, tentando di ottenere una vittoria dopo le recenti sfide. La gara si svolge nello stadio locale e vede le due nazionali sfidarsi per i punti necessari alle qualificazioni.

Stasera alle 20:45 l’Italia gioca contro la Bosnia Erzegovina lo spareggio decisivo per andare ai Mondiali maschili di calcio, che si giocheranno dall’11 giugno tra Messico, Canada e Stati Uniti. Sia per l’Italia che per la Bosnia Erzegovina è una partita cruciale, tra le più importanti degli ultimi anni, visto che entrambe le nazionali non partecipano ai Mondiali dal 2014. La partita si giocherà a Zenica, in Bosnia Erzegovina, si potrà vedere su Rai 1 e RaiPlay e già da un paio d’ore prima e fino al termine della partita, il Post la presenterà e racconterà con un liveblog sul sito. L’Italia arriva a questa partita dopo la vittoria per 2-0 contro l’Irlanda del Nord, ottenuta giovedì nel primo turno degli spareggi (che in tv è stato visto da oltre 10 milioni di spettatori). 🔗 Leggi su Ilpost.it

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