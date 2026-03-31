Una disputa tra due noti professionisti ha portato a dichiarazioni pubbliche che accusano uno di loro di comportamenti vicini allo stalking. Nel frattempo, si avvicinano i risultati di una perizia che riguarda un caso di omicidio, attesa di chiarire la dinamica dell’evento e l’orario della morte di una giovane vittima. La vicenda coinvolge diverse figure e si svolge in un contesto giudiziario ancora in evoluzione.

Il caso Garlasco sta per essere scosso dai risultati della perizia Cattaneo che, stando alle ultime indiscrezioni, riscriverebbe la dinamica del delitto e soprattutto l’orario della morte di Chiara Poggi. Le indagini potrebbero essere dunque presto essere ribaltate, ma tra gli elementi ancora discussi ci sono gli audio ‘spariti’ di cui ha parlato Roberta Bruzzone. Il contenuto degli audio è stato spiegato in trasmissione dal conduttore, Massimo Giletti, che ha riportato quanto dichiarato a riguardo da Bruzzone. Si tratterebbe di una teoria alternativa sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, per il quale è stato condannato a 16 anni di carcere il fidanzato della ragazza, Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È guerra aperta tra Roberta Bruzzone e Massimo Giletti: “È al limite dello stalking”

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