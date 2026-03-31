Alla vigilia della partita tra Bosnia e Italia, il capitano della nazionale bosniaca, Edin Dzeko, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ha parlato delle sfide della gara e delle aspettative della sua squadra. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo ai contenuti delle sue parole o alle eventuali risposte dei giornalisti.

Alla vigilia di Bosnia-Italia, partita che te la raccomando, il capitano dei nostri avversari, Edin Dzeko, ha detto alcune cose. Le vivisezioniamo. A proposito della clippina incriminata in cui qualche azzurro gioisce per l’eliminazione del Galles: «Ognuno ha le proprie preferenze, sa con chi vuole giocare e con chi non vuole, forse la mia era di non giocare contro l’Italia. Ovviamente oggi bisogna stare attenti, con i social tutto si ingigantisce. Però per me è tutto normale». E ti dà una carezza. A proposito delle debolezze azzurre: «L’Italia non voleva giocare in Galles, non so perché. Noi siamo andati lì, senza paura, e abbiamo vinto. Non so perché l’Italia deve avere paura di Galles o Bosnia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dzeko e l'arte del gol in conferenza stampa

Articoli correlati

Conferenza stampa Dimarco: «Esultanza? Non volevo mancare di rispetto, la ripresa tv poco rispettosa! Ho parlato con Dzeko, su Pio Esposito…»Italia, la cena dopo la vittoria con l’Irlanda del Nord: ma occhio al possibile indizio in ottica calciomercato per l’Inter – FOTO Juventus, novità...

Conferenza stampa Donnarumma pre Bosnia Italia: «Andranno a 100 all’ora, ecco cosa servirà domani. Saremo pronti, su Dzeko vi dico questo»Satriano Getafe, accordo col Lione: delineato il futuro dell’uruguaiano! Il comunicato ufficiale Bayern Monaco, decisione a sorpresa di Guerriero:...

Aggiornamenti e notizie

Discussioni sull' argomento Figli d'arte, obiettivi delle big, stelline del Wisconsin, il Pirlo di Cipro: tra l'Italia e il Mondiale ci sono loro; Mondiali: Dzeko 'a questa Italia mancano i Totti e Del Piero'; Dal 40enne Dzeko al 18enne Alajbegovic, la Bosnia sfida l'Italia. Gattuso: Ora dobbiamo scalare l’Everest; VALE UN MONDO.

Figli d'arte, obiettivi delle big, stelline del Wisconsin, il Pirlo di Cipro: tra l'Italia e il Mondiale ci sono loroMartedì affrontiamo la Bosnia in casa sua, chi vince va al Mondiale. Uno per uno, alla scoperta dei nostri avversari ... msn.com

Quasi trent’anni fa l’Italia sbarcava in una Sarajevo appena uscita da un assedio drammatico per giocare la prima partita ufficiale della Nazionale bosniaca su proprio suolo. Ieri ha ricordato quel gesto anche Edin Dzeko. x.com

Dzeko avvisa l'Italia " avete paura ele Galles " #Tuttosport facebook