Due nuovi vigili del fuoco a quattro zampe entrano a Venezia e Padova

Due cani addestrati sono entrati in servizio nei comandi provinciali dei vigili del fuoco di Venezia e Padova. I nuovi animali sono stati impiegati per attività di ricerca e soccorso, rafforzando le squadre di intervento nelle due città. La presenza dei cani mira a migliorare le operazioni di recupero in situazioni di emergenza e a supportare il personale sul campo.

Due nuovi Vigili del fuoco a quattro zampe entrano ufficialmente in servizio nei comandi provinciali dei vigili del fuoco di Venezia e Padova. Si chiamano Guinness, labrador operativo a Venezia con il conduttore Federico, e Sonar, border collie operativo a Padova con il conduttore Simone: sono le nuove unità cinofile specializzate nella ricerca di persone disperse. Dopo un intenso periodo di addestramento specialistico, della durata di quasi un anno, svolto alle scuole centrali antincendi di Roma, i due cani hanno superato brillantemente gli esami finali, ottenendo la certificazione operativa. Le nuove unità cinofile si aggiungono al nucleo regionale Veneto, composto da sette unità, rafforzando in modo significativo la capacità di intervento nelle operazioni di ricerca. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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