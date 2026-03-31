Il tecnico della squadra ha ora a disposizione tutti i giocatori disponibili, inclusi Vlahovic, Milik e Holm, dopo i rispettivi recuperi. La rosa è completa e pronta per le prossime sfide di Champions League. La squadra si prepara a affrontare le gare con tutte le risorse a disposizione, con la possibilità di effettuare diverse scelte in vista degli impegni futuri.

Il mercato è chiuso, ma la Juventus continua ad "acquistare" munizioni per la volata Champions. I rinforzi arrivano dall’infermeria, svuotata come un negozio nelle giornate dei “fuori tutto”. Dopo i lungodegenti Arek Milik e Dusan Vlahovic, già in campo nel finale della partita contro il Sassuolo, in questi giorni di sosta è tornato in gruppo anche il terzino Emil Holm. Il risultato è che Luciano Spalletti, salvo imprevisti dagli ultimi impegni dei nazionali, può giocarsi il mini-campionato di 8 giornate per il quarto posto con una squadra extralarge. L’ex ct azzurro il lunedì di Pasquetta (6 aprile) ospita il Genoa e riprende la rincorsa al Como (quarto e avanti di 3 punti) con due Juventini a disposizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Due Juve per la Champions: Spalletti può ora contare su una rosa extralarge

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