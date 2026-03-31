Dubai il video dell’impianto di alluminio colpito da un missile iraniano? L’allucinazione dell’IA

Un video circolato online mostra un impianto di alluminio a Dubai avvolto dalle fiamme, con l’immagine che suggerisce un attacco con un missile iraniano. La registrazione, che si diffonde sui social media, non è stata verificata ufficialmente e la sua provenienza e autenticità sono oggetto di discussione. Non ci sono conferme ufficiali riguardo all’origine del video o all’accaduto.

Circola un video che mostrerebbe un impianto di alluminio a Dubai in fiamme dopo essere stato colpito da un missile iraniano. Le immagini, riprese dal finestrino di un aereo, sono diventate virali, ma si tratta di un contenuto generato dall’intelligenza artificiale. Per chi ha fretta. Il video mostra un aereo che vola all’indietro.. Il fumo nella scena si comporta normalmente, segno che non è un semplice video invertito.. La geografia della città non corrisponde a Dubai.. Il filmato presenta anomalie compatibili con contenuti generati tramite intelligenza artificiale.. La narrazione del video. Il video viene condiviso con la seguente narrazione: «Impianto di alluminio a Dubai dopo essere stato colpito da un missile iraniano». 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Drone iraniano colpisce il consolato Usa a Dubai: il video dell’esplosioneUn incendio è scoppiato nell’area del consolato statunitense a Dubai a seguito di un attacco con un drone. Terrore a Dubai per la famiglia D’Ambrosio: bloccati negli Emirati Arabi dopo l’attacco iraniano. Il messaggio della moglie dell’ex giocatore dell’InterMercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Mercato... Una selezione di notizie su Dubai il video dell'impianto di... Discussioni sull' argomento Dubai, il video dell'impianto di alluminio colpito da un missile iraniano? L'allucinazione dell'IA; Iran, missili fuori uso: distrutto l'impianto di assemblaggio di Kuh-E Barjamali VIDEO; DIRETTA - Guerra in Iran: lo Yemen attacca per la prima volta Israele - Istituita la task force ONU per lo Stretto di Hormuz; Spia italiana ha filmato gli allenamenti della Bosnia. Chi era e perché si trovava al campo. Colpita una petroliera a Dubai. Attacco a un deposito di munizioni in Iran. Gerusalemme sotto attacco x.com Ancora massicci raid sull'#Iran che reagisce colpendo una petroliera nel porto di #Dubai. Missili di nuovo anche sull'#ArabiaSaudita. #Trump avverte: "Senza un accordo le conseguenze saranno devastanti" - facebook.com facebook