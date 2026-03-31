Drammatico incidente si ribalta bus con giovani studenti | mezzo distrutto

Un incidente grave ha coinvolto un autobus con giovani studenti a bordo, che si è ribaltato causando danni significativi al veicolo. L’incidente si è verificato durante un normale spostamento, trasformando rapidamente un viaggio quotidiano in una situazione di emergenza. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, mentre le autorità stanno raccogliendo dettagli sulla dinamica dell’accaduto.

Un viaggio che doveva essere all’insegna della normalità si è trasformato in pochi istanti in un incubo. Martedì mattina, un autobus carico di insegnanti e studenti ha perso il controllo lungo un’arteria particolarmente trafficata, finendo per ribaltarsi e seminare il panico tra i passeggeri a bordo. Il bilancio parla di undici feriti, tra cui nove studenti, alcuni dei quali hanno riportato contusioni e traumi che hanno reso necessario il ricovero immediato. Le prime immagini arrivate dal luogo dell’incidente raccontano una scena drammatica: il mezzo adagiato su un fianco, vetri infranti e zaini sparsi lungo la carreggiata. A bordo del veicolo si trovavano docenti e ragazzi diretti verso la loro destinazione, ignari di quello che sarebbe accaduto di lì a poco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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