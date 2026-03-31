Un report di Unioncamere e della Camera di Commercio dell’Umbria, pubblicato a gennaio 2026, analizza il mercato degli affitti brevi in regione. I dati riguardano le opportunità di acquisto di immobili a Perugia con l’obiettivo di affittarli su piattaforme come Airbnb. La ricerca fornisce dettagli sui quartieri più vantaggiosi e sui potenziali guadagni derivanti da questa attività nel settore degli alloggi di breve durata.

Una piccola guida per chi intende investire sul mattone per affitti brevi. Le zone più redditizie e i costi da sostenere Verde, vino, relax: l'Umbria è la nuova Toscana dei ricchi americani. Le zone in cui stanno comprando Rivoluzione al Trasimeno: arriva un villaggio turistico. Vi svelo il progetto e chi c’è dietro Nuova vita per l'ex Velvet e Dorian Gray. Vi svelo il progetto e chi c'è dietro Autovelox e T-Red in Umbria: tutto quello che c'è da sapere. La mappa, i limiti e i nuovi apparecchi . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Dove conviene comprare casa a Perugia per affittarla su Airbnb (e quanto si guadagna)

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