Dosare la fascia impostare non solo con Locatelli sfidare il pressing | come deve giocare l' Italia il playoff Mondiale contro la Bosnia

L’Italia si prepara a affrontare il playoff mondiale contro la Bosnia, con l’obiettivo di gestire la fascia e impostare il gioco anche senza affidarsi esclusivamente a Locatelli. La sfida al pressing avversario richiede strategie precise, mentre Dzeko si presenta come il principale pericolo in campo. Gli azzurri dovranno dimostrare maggiore intraprendenza rispetto alla partita contro l’Irlanda del Nord.

Lo stadio, il meteo, il pubblico. Fino alla vigilia della sfida che potrebbe riportarci ai Mondiali per la prima volta dal 2014 si è parlato del contorno che ruota attorno a questo Bosnia-Italia decisiva per la qualificazione. L’aspetto che è stato meno trattato è invece quello più importante, vale a dire quello che potrebbe accadere in campo. Che squadra ci aspetta a Zenica? E come affrontarla? Dal punto di vista tattico la Nazionale guidata da Sergej Barbarez è una formazione aggressiva, a cui piace difendere in avanti. In fase di possesso quindi gli Azzurri dovranno mostrare più coraggio nell’uscita della palla e non indulgere solo nel servire i quinti per andare poi diretti sulle punte. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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