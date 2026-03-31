Dopo Spagna e Italia anche la Polonia stoppa gli Usa | Batterie anti-missile nel Golfo? No servono qui

Anche la Polonia ha rifiutato di consentire agli Stati Uniti l’installazione di batterie antimissile nel suo territorio, dichiarando che queste sono necessarie localmente e non nel Golfo. La decisione arriva dopo che la Spagna, sotto il governo di Pedro Sanchez, aveva negato l’uso delle basi e lo spazio aereo per operazioni militari statunitensi legate alla guerra in Iran. L’Italia si era già espressa in modo analogo.

Dopo la Spagna di Pedro Sanchez, che ha negato agli Usa prima l’ uso delle basi e poi addirittura lo spazio aereo per operazioni legate alla guerra in Iran, non è solo l’Italia a respingere richieste militari americane. Nel giorno in cui a Roma esplode il caso Sigonella, legato al rifiuto dell’Italia di far atterrare alcuni bombardieri Usa diretti in Medio Oriente, anche la Polonia conferma di aver ricordato agli Stati Uniti le sue linee rosse. Il governo di Varsavia, tradizionale alleato di ferro degli Usa, avrebbe infatti respinto una richiesta Usa di cedere uno dei suoi sistemi Patriot di difesa aerea agli alleati del Golfo sotto tiro dei missili dall’Iran. 🔗 Leggi su Open.online

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