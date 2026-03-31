Dopo l’ok in Consiglio sopralluogo di Tarasconi all’ex Acna

Dopo l’approvazione in Consiglio comunale, il sindaco ha effettuato un sopralluogo nell’area ex Acna, situata nella zona nord vicino alle mura farnesiane. Il voto ha stabilito l’interesse pubblico dell’intervento e ha autorizzato l’esproprio dell’area ai privati. L’operazione coinvolge un sito precedentemente gestito dall’industria di riferimento.

A poche ore dal voto dell’aula il sindaco ha fatto visita all’area ancora oggetto degli interventi di bonifica e pulizia Sopralluogo del sindaco Katia Tarasconi all’area ex Acna, a poche ore dal voto del Consiglio comunale, che ha sancito l’interesse pubblico dell’intervento e l’esproprio dell’area - vicina alle mura farnesiane nella zona nord della città - ai privati. Un “sì”, quello arrivato da Palazzo Mercanti, arrivato in maniera bipartisan: solo Fratelli d’Italia non ha partecipato al voto, mentre il resto del centrodestra (Civica Barbieri-Liberi e Lega), Liberali Piacentini e Alternativa per Piacenza hanno approvato la pratica - definita da tutti «storica» - insieme alla maggioranza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Dopo l’ok in Consiglio sopralluogo di Tarasconi all’ex Acna Articoli correlati Via libera alla futura ex Acna: parco e quasi 300 parcheggiVia libera all’ex Acna trasformata in un parco alberato e in un parcheggio da quasi trecento posti auto. Pericolo di frana a Pettogallico, due famiglie sgomberate dopo un sopralluogoLo smottamento, presumibilmente causato dalle recenti piogge, fa sapere la polizia locale, avrebbe potuto compromettere la stabilità delle due unità... Una selezione di notizie su Dopo l'ok in Consiglio sopralluogo di... Discussioni sull' argomento Ok dal Consiglio alla seconda variazione al bilancio di previsione 2026-2028; Offerte anomale, il Consiglio di Stato conferma l’ok alla rimodulazione interna dei costi; Consiglio UE: ok a razionalizzare le norme sull'intelligenza artificiale -; Occupazione di suolo pubblico e pubblicità, ok del consiglio comunale al nuovo regolamento Cup. Decreto bollette: Meloni spera nell'ok della Commissione UE dopo il Consiglio europeoGiorgia Meloni dice di essere «confidente» sull'ok della Commissione UE al decreto bollette e indica che sul sistema ETS ci saranno risposte concrete a giugno ... notizie.it Uno studente accoltella un'insegnante. Due giorni dopo trovano un coltello addosso a una studentessa. Ancora un paio di giorni dopo viene sventato il progetto di uno studente di fare una strage in una scuola. Stamattina quattro studenti sparano numerosi col facebook Ristic dopo l'ufficialità dell'affare Kostic-Milan: "Il futuro è adesso" x.com