Domenico Caliendo Oppido pronto a difendersi | Come volete che stia?

Il chirurgo Guido Oppido si è presentato davanti al tribunale e ha espresso con voce interrotta le sue emozioni, chiedendosi come dovrebbe stare in quel momento. Le sue parole sono state pronunciate fuori dall’aula, dove si trovava dopo aver affrontato un procedimento legale. Oppido si prepara a presentare la propria difesa in un procedimento ancora in corso.

«Come sto? Mettetevi nei miei panni.». Parole che si strozzano in gola, sono quelle pronunciate dal chirurgo Guido Oppido, giunto all’esterno dell’aula del Tribunale dove si dovrà discutere la richiesta di interdizione avanzata dalla Procura, nel corso dell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Il medico è giunto assieme ai due penalisti Vittorio Manes e Alfredo Sorge ed è ora in attesa di ricostruire dal suo punto di vista la vicenda legata all’orario dell’espianto trapianto effettuato il 23 dicembre scorso. Gli avvocati di Oppido hanno nominato due consulenti provenienti da Bologna e da Roma. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Domenico Caliendo, Oppido pronto a difendersi: «Come volete che stia?» Articoli correlati Morte Domenico Caliendo, il dottor Guido Oppido su Rai 3: «Ho fatto ciò che dovevo fare, sono una vittima»Nuovi sviluppi sulla vicenda della morte di Domenico Caliendo, il bambino destinato ad un cuore trapiantato danneggiato a causa del trasporti in un... La mamma di Domenico Caliendo: «Sconcerto per dichiarazioni Oppido dopo trapianto»Attraverso una nota del legale la mamma del piccolo Domenico, Patrizia Caliendo, esprime «sconcerto» per quanto emerge dal verbale sintetico di una... Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Domenico Caliendo, il caposala: Oppido iniziò a operare prima del nuovo cuore; Domenico Caliendo, inizia l'ispezione straordinaria della Regione Campania al Monaldi: ecco cosa non ha funzionato; Domenico Caliendo, le indagini: l'orario del trapianto nei verbali della polizia stradale; La famiglia del piccolo Domenico chiede 3 milioni di risarcimento. Braccio di ferro con il Monaldi: Servono valutazioni approfondite. Domenico Caliendo, oggi dal gip la difesa dei chirurghi: «Ci fu l’ok al trapianto»L’appuntamento è per oggi per quello che appare un giorno molto importante per gli snodi giudiziari della vicenda legata alla morte del piccolo Domenico Caliendo. Nello studio ... ilmattino.it Domenico Caliendo, Oppido pronto a difendersi: «Come volete che stia» facebook Domenico Caliendo morto a Napoli, Fico: «La Regione potrebbe costituirsi parte civile» x.com