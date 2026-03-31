Domani, 1 aprile, le scuole di diverse zone del Centro-Sud saranno chiuse a causa di condizioni meteorologiche avverse. La decisione è stata comunicata alcune ore prima e riguarda i comuni interessati. Si prevede pioggia, vento forte e una diminuzione delle temperature, con effetti più evidenti nelle regioni meridionali. La perturbazione segna l’inizio di una fase di maltempo che coinvolge anche altre parti del paese.

L’Italia torna a fare i conti con una nuova fase di maltempo in avvio di primavera: per mercoledì 1 aprile sono attese piogge, vento forte e un calo delle temperature, con effetti più marcati nelle aree del Centro-Sud. In via precauzionale, diverse amministrazioni comunali hanno disposto la chiusura delle scuole per ridurre gli spostamenti e limitare i rischi legati alla viabilità. La giornata di domani si annuncia complessa sul piano operativo: i provvedimenti variano da Comune a Comune e in alcuni casi riguardano anche strutture pubbliche considerate maggiormente esposte, come impianti sportivi, servizi per l’infanzia e aree verdi. Previsioni e allerta meteo: quadro in peggioramento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Domani 1 aprile scuole chiuse per maltempo. La decisione arrivata ora: i comuni interessati

Articoli correlati

“Domani 6 febbraio scuole chiuse per il maltempo”. La decisione arrivata ora: i comuni interessatiL’ondata di maltempo continua a interessare l’Italia con piogge diffuse, temporali, raffiche di vento forte e mari agitati.

“Domani 21 gennaio scuole chiuse per il maltempo”. La decisione arrivata ora: i comuni interessatiNelle ultime ore il maltempo ha iniziato a manifestarsi con maggiore evidenza, con raffiche di vento che in alcune aree hanno già raggiunto valori...

Maltempo, scuole chiuse a Catania: l'annuncio di Trantino sui social

Una selezione di notizie su Domani 1 aprile scuole chiuse per...

Temi più discussi: Scuole chiuse ad aprile: tutte le date tra Pasqua e ponti da segnare; Fase Regionale dei Giochi della Gioventù di Nuoto per la Scuola Secondaria di 1° e 2° grado. Padova; Ristorazione scolastica: speciale menù di Pasqua; Vacanze di Pasqua 2026 e scuole chiuse, le 3 eccezioni in Italia.

Maltempo, scuole chiuse domani 1 aprile 2026: elenco aggiornato dei comuniLa lista dei comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole per mercoledì 1 aprile 2026 a causa del Ciclone Erminio e dell'allerta rossa diramata dalla Protezione Civile ... skuola.net

Scuole chiuse per ondata di maltempo domani 1 aprile 2026: l’elenco dei comuni per regioneAllerta rossa della Protezione civile per domani, 1° aprile, con neve, vento forte, piogge intense e rischio idraulico ... fanpage.it

#Tg2Post, #31marzo Ospiti Giulia Merlo, #Domani, Antonio Rapisarda, direttore #SecolodItalia, @pietrodeleo, #IlTempo, @Maumol, editorialista #LaRepubblica Ore 21,00 @RaiDue Conduce @la_giando - facebook.com facebook

#Roma #viabilità #Atac domani dalle 18.30 corteo con partenza da largo Boccea e arrivo sulla circonvallazione Cornelia (altezza civico 112) e passaggio lungo via Tardini. Possibili rallentamenti per la viabilità, deviazioni o brevi stop per i bus. x.com