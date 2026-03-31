Dl fisco tra Parlamento e tavolo Mimit imprese in pressing per le modifiche

Da periodicodaily.com 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il decreto fiscale approderà in Senato, dopo essere stato approvato dal governo la settimana scorsa. Le imprese stanno cercando di ottenere modifiche, mentre il Parlamento e il tavolo del Ministero delle imprese stanno discutendo sulle possibili modifiche al testo. La discussione si concentra sulle misure fiscali contenute nel decreto e sulle eventuali variazioni richieste.

(Adnkronos) – E' atteso oggi in Senato l'approdo del decreto fiscale varato la scorsa settimana dal governo. I senatori della commissione Finanze chiamata ad esaminare il provvedimento non si sbilanciano ancora sugli eventuali correttivi di un provvedimento che mercoledì sarà anche al centro del confronto tra il Mimit e le categorie produttive sul piede di. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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