Dl fisco tra Parlamento e tavolo Mimit imprese in pressing per le modifiche

Oggi il decreto fiscale approderà in Senato, dopo essere stato approvato dal governo la settimana scorsa. Le imprese stanno cercando di ottenere modifiche, mentre il Parlamento e il tavolo del Ministero delle imprese stanno discutendo sulle possibili modifiche al testo. La discussione si concentra sulle misure fiscali contenute nel decreto e sulle eventuali variazioni richieste.