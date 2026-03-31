Dl fisco tra Parlamento e tavolo Mimit imprese in pressing per le modifiche
Oggi il decreto fiscale approderà in Senato, dopo essere stato approvato dal governo la settimana scorsa. Le imprese stanno cercando di ottenere modifiche, mentre il Parlamento e il tavolo del Ministero delle imprese stanno discutendo sulle possibili modifiche al testo. La discussione si concentra sulle misure fiscali contenute nel decreto e sulle eventuali variazioni richieste.
(Adnkronos) – E' atteso oggi in Senato l'approdo del decreto fiscale varato la scorsa settimana dal governo. I senatori della commissione Finanze chiamata ad esaminare il provvedimento non si sbilanciano ancora sugli eventuali correttivi di un provvedimento che mercoledì sarà anche al centro del confronto tra il Mimit e le categorie produttive sul piede di. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Articoli correlati
Confindustria contro il Dl Fisco: “Penalizza imprese, minata fiducia”(Adnkronos) – ''Il decreto fiscale pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale introduce disposizioni molto penalizzanti per le imprese che hanno...
Le mosse del governo tra decreto Bollette e pressing delle impresePiù che i prezzi è il tempo che peserà sull’economia globale tanto che i mercati finanziari internazionali restano appesi a ogni dichiarazione...
Leggi anche: Dl Fisco, via libera del Cdm: tasse e dividendi, tutte le novità