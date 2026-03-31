Una fondazione culturale ha ricevuto circa un milione di euro di rimborso Ires dopo aver pagato imposte per diversi anni. La cifra è stata riconosciuta in seguito a un procedimento che ha portato alla restituzione di somme versate in più rispetto a quanto previsto per soggetti non commerciali. La fondazione ha dichiarato di non essere un'impresa, ma un soggetto che si occupa di cultura.

Quasi un milione di euro restituiti dopo che per anni ha pagato imposte piene. Chi opera però per la cultura non è un soggetto commerciale. Tanto è bastato alla Fondazione Sicilia per aver riconosciuto ciò che rivendicava: la propria natura non profit. A stabilirlo è la Corte di giustizia tributaria di Palermo che ha dato ragione all'Ente che aveva fatto ricorso contro il Fisco, disponendo un rimborso pari a oltre 950 mila euro per l'Ires versata tra il 2016 e il 2021 (nel dettaglio 184.155 euro per il 2016, 130.216 per il 2017, 218.919 per il 2018, 201.399 per il 2019, 99.150 per il 2020 e 117.410 per il 2021). I giudici infatti... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Disposto rimborso Ires da quasi un milione per la Fondazione Sicilia: "Non è un'impresa, fa cultura"

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