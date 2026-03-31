Disney punta a Epic Games? Rumor e scenari di un’acquisizione potenzialmente storica

Il settore del gaming sta vivendo un periodo di grande agitazione, con grandi aziende che continuano a espandersi attraverso acquisizioni. Dopo le operazioni di Microsoft su studi di sviluppo di rilievo, si parla ora di un possibile interesse di Disney nei confronti di Epic Games, una delle piattaforme più influenti nel mercato. La notizia ha suscitato molta attenzione tra gli addetti ai lavori, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali.

Il mercato del gaming è in fermento. Dopo le manovre titaniche di Microsoft, che ha scosso l’industria con le acquisizioni di Bethesda e Activision Blizzard, un nuovo terremoto potrebbe colpire il settore. Secondo le ultime indiscrezioni, Disney starebbe valutando seriamente l’acquisizione di Epic Games, il colosso guidato da Tim Sweeney. RUMOR: Disney executives are supposedly interested in buying Epic Games and are waiting for the right moment, according to reporter Alex Heath Some executives are seemingly interested, while others say it would be a bad idea for the company (Noticed by @FNBRunderground ) pic.twitter.comwjeGMyVBop — Shiina (@ShiinaBR) March 30, 2026 Perché Disney vuole acquisire Epic Games proprio ora?. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Disney punta a Epic Games? Rumor e scenari di un’acquisizione potenzialmente storica Articoli correlati La nuova console Xbox integrerà anche Epic Games Store, rivela Epic GamesEpic Games ha confermato che la p rossima generazione di console Xbox integrerà anche Epic Games Store. Disney accelera sul gaming: Epic Games e Fortnite al centro di una possibile rivoluzioneIl nuovo corso di The Walt Disney Company, guidato da Josh D’Amaro, lascia intravedere una svolta concreta verso il mondo dei videogiochi. Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Disney vuole comprare Epic Games e Fortnite per rilanciarsi nel mondo dei videogiochi?; Disney x Fortnite: Progetto Universo Continua Nonostante Licenziamenti Epic; Epic Games licenzia oltre 1.000 persone; Disney, crisi su AI e metaverso: miliardi a rischio. Disney potrebbe voler acquisire Epic Games e Fortnite, mentre i licenziamenti colpiscono il publisherDisney potrebbe voler acquisire Epic Games e Fortnite, secondo il giornalista Alex Heath. Ma nel frattempo i licenziamenti colpiscono il publisher. tuttotech.net Nelle ultime ore si sta facendo largo sui social un rumor incredibile: pare che Disney voglia acquisire Epic Games. https://www.everyeye.it/notizie/disney-pronta-acquisire-epic-games-arriva-incredibile-rumor-868699.htmlutm_medium=Social&utm_source= facebook Epic Games Store lancia i suoi saldi di primavera con tanti giochi PC a sconto x.com