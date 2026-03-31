La Walt Disney Company sta intensificando le sue attività nel settore dei videogiochi, con particolare attenzione a Epic Games e al titolo Fortnite. La direzione aziendale, guidata da un nuovo responsabile, sembra puntare a sviluppare ulteriormente questa area, segnando una possibile svolta nel modo in cui l’azienda si approccia al mercato videoludico. Questa mossa rappresenta un passo importante nel settore dell’intrattenimento digitale.

Il nuovo corso di The Walt Disney Company, guidato da Josh D’Amaro, lascia intravedere una svolta concreta verso il mondo dei videogiochi. Il settore videoludico è diventato uno dei pilastri dell’intrattenimento moderno, capace di generare coinvolgimento continuo e nuove forme di monetizzazione. Per una realtà come Disney, ricca di universi narrativi iconici, entrare con maggiore decisione in questo ambito significa sfruttare un potenziale ancora in gran parte inesplorato. Le parole di Kevin Mayer, figura di rilievo nel passato dell’azienda, sottolineano la necessità di scelte coraggiose. Il rafforzamento nel gaming non viene visto come un’opzione, ma come una leva strategica per sostenere la crescita e aumentare il valore complessivo del marchio. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Disney accelera sul gaming: Epic Games e Fortnite al centro di una possibile rivoluzione

Articoli correlati

Fortnite arriva su Android: Google ed Epic Games si accordanoDopo anni di tensioni e cause legali, Google ed Epic Games hanno raggiunto un accordo globale che mette fine a una delle controversie più discusse...

Fortnite perde giocatori: crisi per Epic Games tra licenziamenti e modalità rimosseIl declino del numero di utenti attivi in Fortnite rappresenta uno dei segnali più evidenti delle difficoltà affrontate da Epic Games negli ultimi...

South Park è pronto ad invadere Fortnite Capitolo 7: Epic Games svela la data di uscita del crossoverDopo settimane di indiscrezioni, Epic Games ha rotto il silenzio e ha confermato una delle collaborazioni più folli degli ultimi anni.