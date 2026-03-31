Disastro Italia il Mondiale non torna più

Il 31 marzo 2026, a Roma, è stato annunciato che il Mondiale di calcio non tornerà più in Italia. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato reazioni tra le autorità e il pubblico, mentre le ragioni ufficiali non sono state dettagliate. La notizia ha suscitato discussioni sui motivi di questa esclusione e sulle conseguenze per il paese.

Roma, 31 marzo 2026 – E adesso che cosa ci verrete a raccontare, e con quale faccia, voi padroni di un giocattolo rotto che chiamate calcio? Ora che avete perso l’ennesimo referendum sui vostri limiti, ora che siete riusciti a renderci definitivamente periferia dell’impero del calcio, ora che avete sferrato la terza picconata alla storia sportiva di un Paese che vive il calcio in modo trasversale e viscerale, che si unisce per la maglia azzurra come non riesce a fare mai per le cose teoricamente più importanti dello sport? Ai Mondiali va la piccola Bosnia, e se l’è meritato più di noi che abbiamo perso non ieri sera sull’erba gelata del campo di Zenica, ma in tutti gli anni passati a non trovare uno straccio di risposta di sistema ad una crisi che è sportiva, ma anche identitaria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Disastro Italia, il Mondiale non torna più Articoli correlati Disastro Azzurro: l’Italia cade ai rigori in Bosnia e salta il terzo Mondiale consecutivoUno psicodramma sportivo che si ripete: la formazione guidata da Gennaro Gattuso manca la qualificazione al torneo iridato, confermando una vera e... Leggi anche: L’Italia torna a Bergamo per inseguire il Mondiale: contro l’Irlanda del Nord vale l’accesso alla finale playoff 🔥McLaren DISTRUTTA: il Mondiale è appena ESPLOSO🔥 A Ruota Libera Tutto quello che riguarda su Disastro Italia Temi più discussi: Mondiali 2026: Italia eliminata, la Bosnia fa festa ai rigori; DISASTRO ITALIA! Gli azzurri non vanno al Mondiale per la terza volta consecutiva; Dramma Italia: da Ventura a Gattuso, un altro disastro. Siamo ancora fuori dai Mondiali; Disastro Italia, il girone al Mondiale sarebbe stato abbordabile. Disastro Italia, KO ai rigori: ai Mondiali ci va la BosniaPer la terza edizione di fila, l'Italia non prenderà parte ai Mondiali. Nel 2026, gli Azzurri guarderanno da casa la manifestazione in Canada, Stati Uniti e Messico dopo il ko ai rigori contro la Bosn ... msn.com Bosnia-Italia 5-2 (d.c.r): disastro Mondiale: azzurri fuori ai rigori dopo gli errori di Pio Esposito e CristanteIl saper soffrire per buona parte della partita non è bastato alla squadra di Gattuso per tornare al Mondiale a 12 anni ... msn.com Disastro Italia: cosa ne pensate - facebook.com facebook DISASTRO DELL’ITALIA A ZENICA. Siamo fuori dai Mondiali, per la terza volta di fila. x.com