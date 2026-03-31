Disabilità Greco pd | A rischio migliaia di ore di sostegno in Sicilia

Un rappresentante politico ha denunciato che in Sicilia circa 11.000 posti di sostegno in deroga sono a rischio a causa di problemi burocratici. La questione riguarda sia gli studenti con disabilità sia gli assistenti specializzati, e si teme che molte ore di sostegno possano essere eliminate o ridotte. La situazione mette in discussione l’erogazione dell’assistenza prevista per i ragazzi con bisogni speciali.

“Circa 11.000 posti in deroga sono a rischio. Di questi, 4.791 nella provincia di Palermo" “La burocrazia rischia di colpire studenti e assistenza Asacom. Circa 11.000 posti in deroga sono a rischio in Sicilia. Di questi, 4.791 nella provincia di Palermo e oltre 2.000 nel solo capoluogo. Migliaia di studenti potrebbero vedere ridotte le ore di sostegno e perdere il supporto degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione”. Lo dichiara Carmelo Greco, responsabile organizzativo del Pd di Palermo, lanciando l’allarme sugli effetti dei nuovi accertamenti per la disabilità scolastica. “Il decreto legislativo 62 del 2024 introduce principi condivisibili, come il ‘progetto di vita’ e il superamento di un linguaggio clinico obsoleto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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