Un gruppo di lavoratori ha organizzato un presidio davanti al Policlinico di Messina per chiedere l’attivazione di consultori, un incremento dei servizi di interruzione volontaria di gravidanza e un centro endometriosi completo. La protesta mira a mettere in evidenza la necessità di potenziare l’assistenza sanitaria dedicata alle donne e di tutelare le loro scelte in ambito riproduttivo.

Mobilitazione nel mese dedicato all’8 marzo e alla sensibilizzazione. Il sindacato rilancia la vertenza su salute, lavoro e libera scelta: “Un solo punto IVG non basta per 108 comuni” Un presidio davanti al Policlinico di Messina per riportare al centro dell’agenda pubblica i diritti delle donne, dalla salute alla libera scelta. Prosegue così la mobilitazione della Cgil Messina e del Coordinamento donne, che nel mese dedicato all’8 marzo e alla sensibilizzazione sull’endometriosi rilanciano una vertenza definita “ampia e strutturale”, con ricadute sull’intero territorio metropolitano. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato con la presentazione di un report sulla condizione delle donne e del lavoro nella provincia, da cui sono emerse criticità rilevanti sul piano sanitario e sociale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Diritti delle donne e sanità, presidio Cgil al Policlinico: “Servono consultori, più servizi Ivg e centro endometriosi completo”

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