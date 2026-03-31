Dietro le quinte di Grins Dati territorio e semi di futuro
Il progetto Grins coinvolge 12 università e circa 500 ricercatori, con l’obiettivo di analizzare la sostenibilità economica e finanziaria di sistemi e territori. Si tratta di un’iniziativa che si concentra su dati e modelli per comprendere le dinamiche territoriali, con un’attenzione particolare alle sfide legate alla gestione delle risorse e allo sviluppo sostenibile.
Che cos’è esattamente il progetto Grins? Un ambizioso progetto che ha coinvolto 12 università e circa 500 ricercatori, focalizzato sulla sostenibilità economica e finanziaria di sistemi e territori. Guidati dalle figure che hanno promosso la partecipazione bergamasca al progetto, esploreremo come l’ecosistema digitale Amelia trasformerà enormi moli di dati in conoscenza condivisa, a disposizione di pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini. Ascolta la puntata. UniBg x Grins è il podcast in 10 puntate (più una introduzione) che esplora le grandi sfide della transizione contemporanea attraverso le voci, gli studi e le scoperte dei docenti e dei ricercatori dell’Università di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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