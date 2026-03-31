Dietro le quinte di Grins Dati territorio e semi di futuro

Il progetto Grins coinvolge 12 università e circa 500 ricercatori, con l’obiettivo di analizzare la sostenibilità economica e finanziaria di sistemi e territori. Si tratta di un’iniziativa che si concentra su dati e modelli per comprendere le dinamiche territoriali, con un’attenzione particolare alle sfide legate alla gestione delle risorse e allo sviluppo sostenibile.