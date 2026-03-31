Gli artisti specializzati in trucco e parrucco hanno partecipato al Super Karaoke, un evento dedicato ai cantanti. Sono coinvolti in questa occasione per valorizzare l’aspetto estetico dei partecipanti. Uno di loro ha commentato che, pur avendo già lavorato in eventi simili, l’emozione di questa esperienza resta sempre forte e inaspettata.

"Non è la prima volta che prendiamo parte a eventi di questo tipo, però devo dire che non ci si abitua mai all’emozione che si prova. Abbiamo dato il nostro contributo ad un maxi evento che ha visto la partecipazione di migliaia di persone, di giovani", si sono spenti da poco i riflettori del super karaoke in piazza Trento Trieste, il palco è stato smontato ma per Loredana Bologna quelle sensazioni sono ancora vive. Nell’enorme set c’era lei con Arte e Acconciatura, salone che ha sede in piazza Cortebella a Ferrara. Un bel riconoscimento, motivo d’orgoglio per lei e il suo staff. Più di 50 artisti della musica italiana, i ballerini e conduttori televisivi non hanno usufruito solamente dei "team" personali, ma si sono rivolti anche ad esperti che da anni operano nel nostro territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dietro le quinte del Super Karaoke. Gli artisti del trucco e parrucco: "I big della canzone belli con noi"

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