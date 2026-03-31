Diesel oltre i 2 euro | il governo potrebbe prorogare il taglio delle accise E i tir scioperano per sei giorni

Il prezzo della benzina superava i 2 euro al litro, portando il governo a valutare la possibilità di prorogare il taglio delle accise deciso in precedenza. Nel frattempo, i tir hanno annunciato uno sciopero di sei giorni, coinvolgendo diverse regioni e causando disagi nei trasporti. La decisione sulla proroga potrebbe essere presa nelle prossime settimane.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Fonti di maggioranza non escludono un Cdm dopo Pasquetta per decidere un'estensione dalla misura. Intanto gli autotrasportatori scendono in piazza: annunciato il fermo nazionale dal 20 al 25 aprile Non è escluso che il taglio delle accise sui carburanti deciso dal governo Meloni per cercare di porre un argine alla corsa dei prezzi alle pompe possa essere prorogato. L'attuale riduzione contenuta nel decreto ad hoc scade infatti il prossimo 7 aprile, ma, secondo fonti di maggioranza, dopo Pasquetta potrebbe essere convocato un Consiglio dei ministri apposito per decidere il rinnovo della misura. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Diesel oltre i 2 euro: il governo potrebbe prorogare il taglio delle accise. E i tir scioperano per sei giorni Articoli correlati Leggi anche: Caro carburanti, il taglio delle accise non basta più: il diesel vola oltre i 2 euro al litro Leggi anche: Carburanti, niente taglio delle accise: cosa farà il governo per ridurre i prezzi di benzina e diesel Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Carburanti, Federconsumatori accusa: Accise tagliate, ma i conti non tornano: diesel di nuovo oltre 2 euro; GASOLIO IMPAZZITO: di nuovo oltre i 2 euro, cosa succederà finito lo sconto sulle accise?; Il diesel torna sopra i 2 euro: dopo il referendum, lo sconto sulle accise è un problema per Meloni; Accise, i tagli non fanno effetto Il gasolio oltre i 2 euro al litro. Carburanti alle stelle, diesel oltre i 2 euro: lunedì nero per gli automobilisti dell’Emilia-RomagnaSecondo Federconsumatori quasi tutti i distributori hanno superato la soglia dei 2 euro al litro. Aumenta anche la benzina: Servono interventi urgenti contro le speculazioni ... forli24ore.it Continui aumenti alle pompe di distribuzione dei carburanti Il diesel ben oltre i 2euro con un "pieno" che costa il 20% in piu':utenti esasperati e le associazioni dei consumatori chiedono urgenti provvedimenti e controlli sulle speculazioni in esse - facebook.com facebook Prezzi dei carburanti in rialzo, gasolio oltre i due euro. Diesel ai livelli pre-taglio delle accise. Unc, la benzina oltre 1,8 euro in autostrada #ANSAmotori #ANSA x.com