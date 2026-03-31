Dieci anni senza Zaha Hadid | Milano intitola una strada all' architetta che ha disegnato il nuovo skyline

A dieci anni dalla scomparsa di Zaha Hadid, Milano ha deciso di intitolare a lei una strada all’interno del parco CityLife. L’area, denominata via Zaha Hadid, si trova vicino alle Tre Torri, tra cui la torre Hadid, sede degli uffici di una grande compagnia assicurativa. Hadid è nota anche per aver progettato la torre che porta il suo nome all’interno del complesso.

Svelata la targa all'ingresso del parco: Milano celebra la prima donna premio Pritzker che ha firmato l'iconica Torre Generali e le residenze di CityLife “Intitolare oggi una via a Zaha Hadid significa riconoscere il valore del suo lavoro e il segno che ha lasciato anche a Milano. A dieci anni dalla sua scomparsa, il suo contributo resta evidente non solo nelle opere realizzate, ma anche nel modo in cui ha influenzato il progetto architettonico contemporaneo. Il suo approccio ha contribuito a ridefinire il rapporto tra spazio urbano e persone, ponendo attenzione alla qualità degli ambienti e alla loro funzione nella vita quotidiana”, ha commentato Sacchi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Una selezione di notizie su Zaha Hadid

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Zaha Hadid 31 ottobre 1950 - 31 marzo 2016 10 anni senza il suo genio - facebook.com facebook