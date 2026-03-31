Dicomano l’ultimo sforzo Salvezza da consolidare

A Dicomano, l’Alleanza Giovanile guidata dal presidente David Caramelli si prepara a un ultimo sforzo prima delle festività pasquali. Dopo aver subito due sconfitte consecutive contro le squadre di Foiano e Pontassieve, il saldo positivo accumulato dai giovani allenati da Niccolò Diotaiuti si è ridotto, complicando il percorso verso la salvezza.

La sosta pasquale cade a pennello per l’Alleanza Giovanile Dicomano del presidente David Caramelli. Dopo le due sconfitte a Foiano e con il Pontassieve, il ’tesoretto’ accumulato dai ragazzi di mister Niccolò Diotaiuti si è ridotto, rendendo il cammino la salvezza un po’ più tortuoso. La squadra occupa il 9° posto con 34 punti: i biancoblù hanno un margine, di 6 lunghezze sulla zona calda, da difendere. La pausa servirà a rigenerarsi per affrontare il finale al top per guadagnarsi una salvezza meritata. "Purtroppo a Foiano abbiamo pagato a caro prezzo le assenze – puntualizza Diotaiuti –; nel derby con il Pontassieve, nonostante una prestazione discreta, abbiamo ceduto di misura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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