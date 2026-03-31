Dialetto applausi e comunità | Montefiore festeggia Rumagna Marzulena

La rassegna dialettale “Rumagna Marzulena” si è conclusa con una serata molto partecipata, organizzata dalla Filodrammatica Montefiorese. La compagnia ha portato in scena lo spettacolo “Un pret un po’ rufién”, attirando un pubblico numeroso che ha reagito con applausi. La manifestazione ha coinvolto la comunità locale, offrendo un momento di confronto e di valorizzazione delle tradizioni culturali della regione.

Grande partecipazione e riscontri positivi per la 29esima edizione della rassegna dialettale, organizzata dalla Filodrammatica Montefiorese in sinergia con il Comune Si è conclusa con grande successo la rassegna dialettale “Rumagna Marzulena”, con i padroni di casa della Filodrammatica Montefiorese che hanno portato in scena “Un pret un po’ rufién”, appuntamento che ha saputo confermarsi come momento di valorizzazione culturale e di forte partecipazione per la comunità locale. L’edizione di quest’anno ha registrato risultati particolarmente soddisfacenti, sia in termini di presenze che di apprezzamento da parte del pubblico, a testimonianza della qualità della proposta e del crescente interesse verso il teatro dialettale del territorio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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