Nell’aula magna di Santa Lucia, un professore emerito in Diritto amministrativo della città ha ricordato il suo collega e amico, con cui ha condiviso l’intera carriera accademica. Durante l’evento, ha raccontato di essere stato il primo laureato del collega, evidenziando il legame personale e professionale che li ha uniti nel corso degli anni. La discussione ha coinvolto presenti e studenti, creando un momento di riflessione condivisa.

Nell’Aula Magna di Santa Lucia, rimbomba la voce, profonda e tratti commossa, di Marco Cammelli, professore emerito in Diritto amministrativo dell’Alma Mater, che ha vissuto la sua vita accademica gomito a gomito con Fabio Roversi-Monaco. Alla platea gremita, il professore dona "il valore e la responsabilità dell’autonomia", un ricordo che ripercorre le idee precorritrici, accademiche e non solo, del Magnifico. Ma oltre a questo, c’è molto di più. Cammelli, chi è stato per lei il Magnifico, Fabio Roversi-Monaco? "Io sono stato il primo laureato di Roversi (sorride, ndr). E pensi che lui non era ancora neppure un professore, ma un assistente con incarico al Dipartimento di Scienze politiche". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Destini incrociati. Il ricordo di Cammelli: "Io, suo primo laureato"

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