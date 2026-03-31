Due libri recenti riflettono approcci diversi alla narrazione: uno ripercorre la vita di un autore attraverso un racconto biografico, mentre l’altro descrive l’esperienza di una città e dei suoi giovani. De Morte di Ottiero Ottieri, pubblicato da una casa editrice indipendente, approfondisce aspetti della vita dello scrittore, mentre Un’educazione milanese si concentra sulle esperienze di adolescenti in un quartiere della città. Entrambi offrono prospettive diverse sulla realtà italiana contemporanea.

Mettendo a confronto De Morte di Ottiero Ottieri (Utopia Editore) e Un’educazione milanese di Alberto Rollo (Ponte alle Grazie), si scopre un filo rosso, sottile ma tenace, che li lega: entrambi sono il tentativo (riuscito) di fare i conti con l’inadeguatezza dell’essere umano di fronte al grande tema della vita e, soprattutto, della sua fine. Ottiero Ottieri (già noto per i suoi romanzi aziendali e per l’indagine impietosa sulla nevrosi borghese) con questo De Morte ci consegna un testo che non è tanto un romanzo, quanto un lunghissimo, ossessivo e lucidissimo pamphlet sull’ ipocondria come filosofia di vita. Il protagonista, un alter ego dello scrittore, è un borghese benestante, colto, un uomo che ha tutto tranne la serenità, e che vive la propria esistenza come una preparazione metodica all’inevitabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - De Morte di Ottiero Ottieri e Un’educazione milanese di Alberto Rollo: due gesti letterari di segno opposto

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