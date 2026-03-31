Dante per noi | gli ignavi e la forza delle opinioni

Durante l’anno scolastico, Dante è stato il protagonista delle nostre lezioni di letteratura e cultura, analizzando in particolare i personaggi dell’Inferno e il loro ruolo nel poema. In modo dettagliato, abbiamo esaminato le caratteristiche degli ignavi, i individui che non hanno preso posizione e si sono lasciati trascinare dall’indifferenza. La discussione si è concentrata sui versi che descrivono il loro destino e le conseguenze delle scelte o mancanti di decisione.

Durante l’anno scolastico, Dante è stato il protagonista delle nostre lezioni di letteratura e vogliamo cogliere l’occasione di omaggiare il sommo poeta con una riflessione: di Dante abbiamo apprezzato il modo di scrivere e di raccontare le emozioni poiché egli non parla di cose polverose, ma di sentimenti che tutte le persone provano, come la paura del buio nella selva oscura, che racchiude un simbolismo profondo. Nel tortuoso viaggio infernale l’incontro tra Dante e gli ignavi è l’episodio che ha suscitato in noi più riflessioni: il poeta vuole spingere il lettore a non essere come loro, ma ad avere un’opinione ed essere pronto a difenderla ad ogni costo, come ha fatto lui stesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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