Dama (Paul&Shark) e Alberto Aspesi sono state coinvolte in un procedimento giudiziario riguardante presunti casi di sfruttamento nei laboratori cinesi. Il giudice per le indagini preliminari ha rigettato le accuse rivolte alle due società, ma i pubblici ministeri hanno presentato ricorso al tribunale del riesame, richiedendo il controllo giudiziario delle aziende.

Dama (Paul&Shark) e Alberto Aspesi sono accusate di sfruttamento in laboratori cinesi. Il gip Roberto Crepaldi ha respinto le accuse e i pm hanno ricorso al Riesame, chiedendo il controllo giudiziario delle societ. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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