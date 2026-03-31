Dalmine auto contro moto | ferito un 62enne Poco distante anche un frontale-Foto

A Dalmine, un incidente tra un'auto e una moto in via Bernini ha coinvolto un uomo di 62 anni, che è rimasto ferito. Poco più avanti, in via Pesenti, si sono verificati altri due tamponamenti tra veicoli. Tutti i trasportati hanno riportato ferite leggere. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nessuno dei coinvolti ha riportato lesioni gravi.

GLI SCHIANTI. Due auto in via Pesenti e un’auto contro una moto in via Bernini. Fortunatamente solo feriti lievi. Un motociclista ferito e due incidenti quasi in contemporanea in due vie a poche centinaia di metri di distanza a Brembo di Dalmine verso le 8 di martedì 31 marzo. Fortunatamente solo ferite lievi per un 62enne a bordo di una moto che in via Bernini, all’incrocio con via padre Lazzaroni, si è scontrato con una Fiat Punto. Sul posto un ambulanza da Bergamo e una pattuglia della polizia locale per i rilievi. Il motociclista è stato trasportato in ospedale in codice verde. A poche centinaia di metri di distanza in via Pesenti alla stessa ora, scontro semi frontale fra due auto senza gravi conseguenze. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Dalmine, auto contro moto: ferito un 62enne. Poco distante anche un frontale-Foto Articoli correlati Scontro tra una moto e un'auto all'incrocio tra viale d'Annunzio e via Colonna, ferito un ragazzo [FOTO]Un incidente stradale si è verificato in viale Gabriele d'Annunzio all'incrocio con via Colonna nella zona di Porta Nuova a Pescara. Drammatico schianto auto-moto nella notte, morti due ventenni a Milano. C'è anche un feritoUna ragazza di 20 anni e un giovane di 23, sono morti la notte scorsa intorno alle 4 in un incidente stradale che ha visto coinvolta la motocicletta...