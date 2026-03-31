Un giovane ferrarese di 20 anni ha avviato un servizio di assistenza digitale a domicilio, rivolto principalmente a anziani e persone isolate, per aiutarle con l’uso dello Spid e la configurazione dei dispositivi. Laureato in interior design e sviluppatore di prodotti digitali, ha già esperienza nel settore della tecnologia e dei servizi innovativi. Il progetto mira a facilitare l’accesso alle tecnologie per chi ha difficoltà a connettersi.

Un servizio nato per aiutare soprattutto anziani e persone isolate a tornare connessi al mondo. È questa l’idea da cui è partito Tommaso Sandri, 20enne ferrarese, interior esigner e sviluppatore di prodotti digitali, già attivo nel mondo della tecnologia e dei servizi innovativi, nonché fondatore di Digiviva: un servizio pensato per rendere il digitale accessibile a tutti, direttamente a domicilio. “Negli ultimi anni ho visto sempre più persone, spesso sole e senza supporto familiare - racconta Sandri -, trovarsi escluse da servizi fondamentali perché ormai tutto è digitale. Molti non riescono nemmeno a partecipare alle iniziative locali... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Dallo Spid alla configurazione dei dispositivi: l'assistenza digitale arriva a domicilio grazie ad un 20enne

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