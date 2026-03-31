Da ottobre, Sarah Ferguson si è allontanata dall’attenzione pubblica, mantenendo un basso profilo. Nonostante ciò, si sa che riceve assistenza da alcuni familiari e da un gruppo di persone di fiducia. I media inglesi stanno monitorando la sua situazione e hanno dato a questa figura il soprannome di “persona scomparsa più famosa del Regno Unito”.

C hi sta aiutando Sarah Ferguson a nascondersi? Se lo chiedono i media inglesi, che l’hanno soprannominata la “persona scomparsa più famosa del Regno Unito”. Negli ultimi mesi hanno fatto scattare una vera e propria caccia all’ex duchessa di York: in effetti, Fergie non si fa vedere in pubblico dallo scorso autunno. È stata “avvistata” in Medio Oriente, poi in un centro benessere irlandese e in una clinica di recupero svizzera, ma nessuno riesce a fotografarla. E l’attenzione cade ora sulla sorella e su un nugolo sempre più ristretto di amiche influenti su cui Fergie può ancora contare, nonostante tutto. Sarah Ferguson cita la regina Elisabetta per omaggiare l’amica Lisa Marie Presley X L’ex duchessa continua a non dare notizie di sé. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dallo scorso ottobre Sarah Ferguson si nasconde. Ma può ancora contare sulla sorella e su un gruppo di fidatissimi

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