Nel 1980 è stato aperto al pubblico un museo dedicato alla storia del volo, considerato uno dei più originali d’Europa. Il percorso espositivo si concentra sul desiderio di volare dell’uomo, dal mito di Icaro alle prime realizzazioni dell’età moderna. La visita guidata permette di scoprire oggetti, ricostruzioni e testimonianze legate a questa evoluzione, creando un viaggio attraverso le tappe più significative di questa passione.

Nel 1980 apre al pubblico quello che oggi è uno dei musei più originali d’Europa: un percorso affascinante che racconta il sogno umano del volo, dalle origini mitiche fino alle prime conquiste dell’età moderna. Un’impresa immaginata fin dall’antichità: da Icaro, con le sue ali di cera, a Pegaso, fino ai racconti mitologici che hanno anticipato il desiderio di librarsi in aria. Il Museo del Volo, ospitato nelle ali padronale e rustica del Castello di San Pelagio, si apre proprio con una sezione dedicata a questi miti, per poi accompagnarci tra i modelli dei progetti di Leonardo da Vinci — dalla vite aerea agli ornitotteri — fino alle prime vere macchine volanti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Dalle ali di Icaro al volo su Vienna: visita guidata a San Pelagio

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