Dalla Regione 3 milioni di euro per i Comuni costieri Di Cocco | Risorse importanti

La Regione ha stanziato 3 milioni di euro destinati ai Comuni costieri, con l’obiettivo di intervenire su spiagge libere. La cifra servirà a migliorare aspetti come pulizia, accessibilità, sicurezza e monitoraggio delle acque. Il sindaco ha commentato che si tratta di risorse significative e di natura strutturale.

“Risorse importanti e strutturali che consentiranno di migliorare la qualità delle spiagge libere, rafforzando pulizia, accessibilità, sicurezza e monitoraggio delle acque”. Così l’assessore al Demanio marittimo del Comune di Latina, Gianluca Di Cocco, definisce lo stanziamento di 3 milioni di euro da parte della Regione Lazio a sostegno di Comuni costieri e isole per la stagione balneare 2026. “Per il territorio pontino – ha proseguito Di Cocco - sono previste risorse significative: al Comune di Latina saranno destinati 251.446 euro, un contributo concreto per migliorare servizi e fruibilità del litorale. Gli interventi finanziabili... 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Dalla Regione 3 milioni di euro per i Comuni costieri, Di Cocco: "Risorse importanti" Articoli correlati Stanziamento Regione per i Comuni costieri, Di Cocco: "Risorse importanti"“Risorse importanti e strutturali che consentiranno di migliorare la qualità delle spiagge libere, rafforzando pulizia, accessibilità, sicurezza e... Leggi anche: Dalla Provincia 860mila euro per ripulire dai rifiuti le spiagge libere di 14 comuni costieri Tutti gli aggiornamenti su Dalla Regione Temi più discussi: GO! - Generazione in Orbita, 3 milioni di euro per l’attivazione giovanile. Candidature a partire dal 16 marzo. Il presidente Decaro: Fiducia nei nostri ragazzi, sosteniamo i nuovi inizi; Università in Sicilia, dalla Regione 8,3 milioni per l’alta formazione accademica; Polizia locale, le risorse di Regione Lombardia a oltre 370 Enti; Spiagge del Lazio, dalla Regione un sostegno alle località costiere: 3 milioni per decoro e sicurezza. Stagione balneare 2026, dalla Regione Lazio 3 milioni per le spiagge libere. Sabatini: Segnale concreto per i Comuni della TusciaUn intervento che riguarda anche i territori di Tarquinia e Montalto di Castro, in provincia di Viterbo TARQUINIA - In vista dell’estate 2026, la Regione Laz ... etrurianews.it Estate 2026 nel Lazio, cambia tutto sulle spiagge libere: dalla Regione arrivano 3 milioni ai Comuni del litoraleRegione Lazio conferma 3 milioni per la stagione balneare 2026: fondi ai Comuni del litorale per spiagge libere, sicurezza, accessibilità ed eventi. ilquotidianodellazio.it Le esportazioni dalla regione sono già quasi del tutto ferme a causa del blocco di Hormuz. Ma riavviare una fonderia può richiedere più di un anno. Nuovo balzo dei prezzi del metallo, ai massimi da 4 anni - facebook.com facebook Caso #Delmastro, Elena #Chiorino si dimette dalla giunta della Regione Piemonte x.com