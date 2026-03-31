Dalla percezione ciclica del tempo all’illusione progressista

Il 31 marzo, a Roma, si è discusso di come nelle società del passato, organizzate in modo gerarchico e verticale, il tempo fosse visto come un ciclo continuo, con il passato che si ripete e si ripropone nel presente. Questa concezione contrasta con le idee più moderne di progresso lineare e sviluppo in avanti. Durante l'incontro sono stati analizzati aspetti storici e filosofici di questa percezione del tempo e delle sue implicazioni nelle società antiche.

Roma, 31 mar – Nelle società organiche del mondo antico ordinate verticalmente, la percezione dello scorrere eterno del tempo era ciclica, dove il passato sempre ritorna. “L’eterno ritorno dell’eguale” di Nietzsche afferma la continua morte e rinascita dei mondi, secondo cicli cosmici immutabili ed essenziali affinché tutto si evolva rimanendo sempre fedele se stesso. L’eterno ritorno. Come dimostrano i ritmi naturali, il giorno e la notte, le stagioni dell’anno, il movimento degli astri, rappresentati dall’ Ouroboros, il serpente che si morde la coda. Il simbolo circolare della ciclicità del tempo, dell’energia divina che si consuma e rigenera costantemente, unendo ogni inizio ad ogni fine. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Dalla percezione ciclica del tempo all’illusione progressista Articoli correlati Leggi anche: L'illusione ciclica sulle elezioni in Ucraina Peggiora di nuovo il tempo con freddo e nevicate in pianura. La fine del ciclone Harry è un'illusioneIl ciclone Harry è ormai in fase di attenuazione e da giovedì abbandonerà definitivamente la scena, favorendo una temporanea tregua dal maltempo...