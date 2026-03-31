Dalla libreria a food e pilates | ChorusLife sette nuove insegne

A maggio in via Serassi apriranno sette nuove attività commerciali, tra cui un'hamburgheria, uno store dedicato al calcio e un negozio di libri. Sono previste inoltre aperture di un punto vendita di alimentari, un agrimercato e una palestra. Tra le insegne in arrivo ci sono anche un esercizio dedicato alla ristorazione e uno spazio di food e benessere.

IN VIA SERASSI. A maggio aprono l’hamburgheria Smashie e uno store di calcio. In arrivo anche Mondadori, galleria degli alimenti, agrimercato e palestra. Le grafiche sulle vetrine anticipano le novità a ChoruLife, in attesa delle inaugurazioni ufficiali. C’è chi ha scelto l’inglese e un «coming soon» che profuma di «ci vediamo presto» e chi, invece, annuncia la «prossima apertura» con un Qr Code che rimanda al modulo dove candidarsi per le posizioni di lavoro aperte. Lo smart district di via Serassi, inaugurato nel novembre 2024, arricchisce ulteriormente la sua offerta commerciale e si prepara ad accogliere sette nuove proposte per tutti i gusti, dalla cultura al benessere fino alla gastronomia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Dalla libreria a food e pilates: ChorusLife, sette nuove insegne Articoli correlati Commercio di vicinato, dalla Regione altri 10 milioni di euro: "Nuove insegne per far vivere i borghi"Al primo Forum sull'Economia urbana, il presidente de Pascale annuncia un secondo bando per le imprese, mentre è in corso quello da 14 milioni per i... AGATHA CHRISTIE torna in libreria: nuove edizioni per i suoi gialli più amatiA cinquant’anni dalla morte di una delle più famose gialliste del mondo, Agatha Christie (1890 – 1976), i suoi libri continuano a stupire,...