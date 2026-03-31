dal vino al carasau il piano internazionale dei prodotti sardi

Le produzioni alimentari sarde, tra cui vino, pane carasau, tonno, bottarga e pecorino, sono state inserite in un piano di esportazione internazionale che coinvolge il Giappone. La strategia mira a promuovere questi prodotti sui mercati esteri, con particolare attenzione al mercato giapponese. La campagna comprende iniziative di promozione e collaborazioni tra imprese locali e distributori esteri.

Dal vino al pane carasau, passando per il tonno e la bottarga, finendo con il pecorino. Le produzioni sarde conquistano il Giappone. È un bilancio positivo, infatti, quello relativo alla partecipazione delle aziende sarde all’edizione numero 51 del Foodex Japan, promossa dalla Regione Sardegna. Per 3 giorni 8 imprese sarde, hanno partecipato, con il coordinamento dell’Assessorato dell’Industria, alla collettiva di aziende italiane organizzata da ICE Agenzia nel centro fieristico Big Sight di Tokyo.Tra i momenti più significativi della tre giorni, un evento che ha coinvolto istituzioni, aziende, potenziali buyer e stampa locale nel quale lo chef stellato Yoshimi Hidaka ha creato un menù esclusivo utilizzando gli ingredienti dei produttori sardi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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