Un pollo romagnolo prodotto nella tenuta Saiano, situata ai piedi della Valmarecchia, è stato protagonista di una puntata del programma “È sempre mezzogiorno” su Rai 1. L’azienda agricola della famiglia Maggioli è stata presentata durante la diretta televisiva di martedì 31 marzo. La figura del pollo romagnolo, a rischio estinzione, è stata illustrata nel contesto dello show condotto da Antonella Clerici.

Tenuta Saiano protagonista su Rai 1 nel programma “È sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici: focus sulla filiera e su una razza di pollo salvata dall’estinzione Tenuta Saiano, l’azienda agricola della famiglia Maggioli ai piedi della Valmarecchia, protagonista martedì mattina (31 marzo) di una diretta su Rai 1 nel programma “È sempre mezzogiorno” condotto da Antonella Clerici. Nel collegamento Massimiliano Mussoni ha parlato di questa razza di pollo salvata qualche anno fa dall’estinzione grazie all’impegno di un gruppo di lavoro che ancora oggi continua una selezione tesa a garantirne la rusticità e le caratteristiche. L’occasione è quella, stagionale, delle uova, bianche come lo sono le uova delle antiche razze italiane, per una ricetta che diventa l’occasione per un discorso più ampio sulla buona filiera. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Dal rischio estinzione alla tv: la storia del pollo romagnolo di tenuta Saiano protagonista su Rai 1

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